Четвертий пакет санкцій ЄС проти Росії – це удар по ВПК, енергетиці, торгівлі та олігархах, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував країнам Європейського Союзу за четвертий пакет санкцій проти росії і закликав не зупинятися на цьому до припинення нею агресії проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у Фейсбуці.

"Це був непростий позиційний бій для нашої дипломатії. Але Україна перемогла в ньому. Ще один нищівний удар по економіці та самолюбству рф. Я вдячний всім державам-членам ЄС за це рішення", - зазначив Кулеба.

Він зауважив, що 4-й пакет санкцій забороняє операції з низкою підприємств росії, включаючи військово-промисловий комплекс, нові інвестиції в енергетичний сектор, послуги кредитного рейтингу; розширює торговельні обмеження на чавун та сталь, предмети розкоші. Крім того, вводяться персональні санкції проти ключових олігархів, бізнесменів, лобістів та пропагандистів, які просувають політику рф щодо України, а також очолюють ключові компанії у секторах ВПК.

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Глава української дипломатії також наголосив, що на цьому не можна зупинятися, доки не буде зупинено президента рф володимира путіна.

"Наступ на санкційному фронті буде тривати, поки РФ не припинить агресію, бомбардування наших міст, воєнні злочини проти наших людей. Це були новини з ЄС. На підході нові санкції США", - акцентував міністр.

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