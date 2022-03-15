Внаслідок дій російських окупантів найбільше постраждали мобільні мережі Київщини, - Держспецзв'язок

Є міста та райони, де орки по-варварськи знищують інфраструктуру операторів – найбільш постраждалою є Київщина.

Про це у Telegram повідомляє Держспецзв'язок, інформує Цензор.НЕТ.

"Зокрема – це Ворзель, Гостомель, Ірпінь, Буча. Окупанти або заздрять якості звʼязку наших операторів, або просто з дурості думають, що базові станції мобільного звʼязку – це секретна зброя Степана Бандери. ... Держспецзвʼязку налагоджує взаємодію операторів електронних комунікацій з обласними військовими адміністраціями: вживаються заходи із забезпечення безпеки українців", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що триває процес відновлення базових станцій та вузлів звʼязку у місцях де велися найзапекліші бойові дії.

"Зокрема у Чернігові та області за добу на 10% покращилося покриття мобільним звʼязком та інтернетом. Триває процес відновлення систем та мереж на Луганщині, а на Донбасі налаштовано маршрутизацію номеру швидкої медичної допомоги (103) через основний та резервний канали – люди зможуть викликати швидку і не залишаться у біді сам на сам", - додали в Держспецзв'язку.

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