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Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій

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Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій
Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Німеччини Анналена Бербок скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення рф від санкцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав  у твітері.

"Розмова з моєю німецькою колегою Анналеною Бербок. Вдячний Німеччині за підтримку нового раунду жорстких санкцій ЄС. Тиск має зростати, поки москва не припинить агресію та не відійде від України. Ми також скоординували кроки, щоб закрити всі лазівки для ухилення від санкцій", — зазначив глава української дипломатії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Правильно. Треба бити по наглій морді.
  • оззи
    немцы импотенты. штаты создали бюро по охоте за активами орды. и уже много чего нарыли. а эти только собираются.
  • Nikolay Ivankov 071fa753
    Смотри-ка, наша Анналена наконец снова сориентировалась. И трёх недель не прошло - но процесс пошёл.
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