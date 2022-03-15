Європейські банки зобов'язали перевіряти транзакції росіян, навіть резидентів ЄС - ЗМІ

Регулюючі органи Європейського Союзу наказали деяким банкам ретельно перевіряти транзакції всіх російських та білоруських клієнтів, зокрема резидентів ЄС, щоб переконатися, що вони не використовуються для обходу західних санкцій проти Москви.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Reuters з посиланням на три джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Інструкції наглядових органів Європейського центрального банку (ЄЦБ) означають, що десятки тисяч росіян та білорусів, які проживають у ЄС, перебувають під пильним наглядом з боку своїх банків, якщо ті робитимуть великі платежі та депозити, а також до нових кредитних заявок.

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У той час як санкції ЄС проти Москви звільняють від відповідальності осіб, які мають тимчасовий або постійний дозвіл на проживання в ЄС, вони накладають деякі обмеження на доступ громадян Росії до банківських послуг, у тому числі забороняють банкам приймати депозити на суму понад 100 000 євро від російських громадян чи юридичних осіб.

Рішення ЄЦБ ставить під особливу увагу навіть резидентів ЄС і ускладнить їм управління банківськими рахунками, при цьому одне з джерел повідомило, що деякі з них вже зіткнулися з обмеженнями в Іспанії.

Хоча контроль над санкціями не входить до обов'язків ЄЦБ, наглядові органи стурбовані тим, що банки в блоці можуть бути оштрафовані, якщо їхні клієнти надсилатимуть гроші від імені осіб, які підпадають під санкції, повідомили два джерела.

"Спочатку заходи були орієнтовані на осіб росіян, чи то резиденти, чи то нерезиденти, а потім поширилися і на білорусів", — сказав один із співрозмовників.

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Більшість росіян, які живуть у ЄС, проживають у Німеччині, де, за даними Євростату, їх понад 230 000 осіб, за нею слідує Іспанія з більш ніж 81 000 осіб. Іншими популярними місцями є Франція, Італія, Латвія, Чехія, Австрія та Фінляндія.

Білоруси, які проживають в ЄС, переважно проживають у Німеччині, Литві та Італії, свідчать дані Євростату.

За словами одного з джерел, в одному випадку іспанський банк поставив під нагляд близько 8000 російських клієнтів, які не входять до списку санкцій ЄС і проживають в Іспанії.

Усі нові кредити росіянам, які не є резидентами Іспанії, зупинені, і принаймні один банк не дозволив росіянам-нерезидентам відкривати нові рахунки, додали вони.

Італійські банки також відстежували всі рахунки російських клієнтів на суму понад 100 000 євро, навіть якщо вони проживали в ЄС і не входили до списку санкцій, повідомило четверте джерело, знайоме з ситуацією.