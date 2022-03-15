ПАРЄ хоче офіційно визнати Придністров'я окупованою Росією територією

Парламентська асамблея Ради Європи у вівторок розгляне резолюцію, частиною якої є визнання російської збройної агресії РФ проти Молдови у 1992 році, а також російської окупації Придністров’я.

Про це йдеться у документі, який є у розпорядженні "Європейської правди", передає Цензор.НЕТ

Йдеться про проєкт рішення, що має на меті ініціювати остаточне виключення Росії з Ради Європи та буде винесений на голосування у вівторок ввечері.

До цього проєкту депутати подали низку поправок, одна з яких стосується Придністров’я.

Члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували асамблеї офіційно визнати російську окупацію частини Молдови. Рішення пропонує задекларувати, що раніше "РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону".

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За даними ЄП, на засіданні комітету, який розглядав проєкт рішення, ця поправка була ухвалена одноголосно – а отже, вона напевне увійде у фінальний текст.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я "окупованою територією" на такому рівні. Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію "під ефективним контролем РФ". А як правило, документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Цікаво, що представники Молдови не стали співавторами поправки. Утім, виходячи з одноголосного голосування, заперечувати проти визнання окупації вони також не стали.