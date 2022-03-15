Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, обговорили економічний тиск на Росію та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твітері.

"Розмова з Ентоні Блінкеном. Вдячні США за новий виток персональних санкцій проти російських чиновників. Я також наголосив на необхідності посилення економічного тиску на Росію. Ми обоє погодилися з тим, що важливо гарантувати безпеку ядерних об'єктів в Україні", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба та Бербок скоординували закриття лазівок, щоб РФ не ухилялася від санкцій