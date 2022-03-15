Посол РФ заявив, що "змінювати владу в Україні" ніхто не планує: Раніше Путін закликав ЗСУ до держперевороту
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Посол РФ у Франції Олексій Мєшков заявив, що країна-агресор нібито не ставить завдання змінити владу в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.
За словами Мєшкова, Росія на переговорах не ставить завдання змінити владу в Україні, це питання "навіть не порушувалося".
Народ "має визначати своє майбутнє", додав російський посол.
Нагадаємо, 25 лютого президент Росії Володимир Путін закликав військовослужбовців ЗСУ до державного перевороту.