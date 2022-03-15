Навальний у суді пророкує розпад Росії через війну проти України

Російський опозиційний політик Олексій Навальний на судовому засіданні прогнозує розпад сучасної Росії через суспільно-політичну кризу, спричинену війною проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське опозиційне видання "Медиазона".

Онлайн-трансляцію із зали суду постійно зупиняли, коли Навальний використовував слово "війна", тож російським журналістам вдалося лише частково відтворити текст промови політика.

У своєму виступі в суді він розкритикував узурпацію влади корупційним оточенням російського президента Володимира Путіна та дедалі більше збідніння населення.

"Наслідком всього цього буде розвал, розпад нашої країни (Росії, – ред.). Звучить дикувато. Але словосполучення "російсько-українська війна" теж звучить дикувато. Я ось у цій залі казав, коли починався процес, що всі, хто вважає, що буде війна – вони божевільні. Мантра про розпад нашої країни стає дедалі ймовірнішою.

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Там просто група знавіснілих божевільніх дідів. Їм не шкода нікого і нічого. Та й уже насамкінець їм не шкода нашої країни. Їхня батьківщина – швейцарські рахунки. І як би патріотизм не загортали – це міф.

Обов’язок кожної людини зараз – боротися з війною", - наголосив Навальний.

Навальний сказав, що з 2013 року звичайні росіяни ставали біднішими, попри наявність великих прибутків від експорту енергоносіїв.

Опозиціонер покепкував, що єдиний показник, який зростав, – це показник мільярдерів у країні.

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