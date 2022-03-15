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Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл

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Питання передачі літаків Україні обговорюється, - сенатор США Макконнелл
Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл заявив, що ідея озброїти Україну військовими літаками з Польщі все ще обговорюється.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я не зустрічав у Сенаті нікого, хто б не виступав за те, щоб ці МіГи потрапили в Україну. Як саме це зробити, все ще обговорюється", - сказав Макконнелл.

Сполучені Штати працювали над прискоренням поставок зброї в Україну. Але минулого тижня Пентагон заявив, що перспектива відправлення бойових літаків з території НАТО в зону бойових дій в Україні "викликає серйозні занепокоєння у всього НАТО".

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Топ коментарі

  • Александр Карин
    Як це зробити? Мовчки. В прямому сенсі. Наші їм потім тризуби домалюють і скажуть, що знайшли в українських шахтах.
  • джефф картер
    Столтенберг зараз знову висловить занепокоєння
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Блин, ну как можно так ссаться от этого х*йла
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