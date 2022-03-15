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ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі, - Шкарлет

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ЗНО не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі, - Шкарлет
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні не скасовували і вступ до вишів відбуватиметься у звичному форматі.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо ЗНО, то станом на сьогодні інформації про його скасування немає. Ми дійсно опрацьовували варіанти ситуації, коли спілкувалися з батьківською спільнотою, з депутатами з освітнього комітету. Ми вносили на реєстрацію законопроєкт, який би одноразово змінював процедуру вступу. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в тому стандартному форматі, у якому воно прописане в законі. Але на сьогодні це лише пропозиції", - сказав Шкарлет.

За словами чиновника, цей законопроєкт навіть не був поставлений на голосування під час засідання Верховної Ради.

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"Тому поки формат ЗНО не змінений, вступ до вишів відбувається в тому форматі, в якому завжди відбувався в країні", - зазначив міністр.

Топ коментарі

  • Voland Demort
    Він ідіот
  • Василий Перминов
    Діти в підвалах без світла знань набрались... А яка картинка буде для телебачення, якщо по школі під час зно град прилетить...

    Що можна хотіти від міністра з вкраденим дипломом...
  • Cвітлана Хорішко b7c90c64
    Це якщо війна закінчиться до 1 квітня....
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