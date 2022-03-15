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Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський

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Уся торгівля з РФ має бути зупинена, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський закликає припинити торгівлю з РФ.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Уся торгівля з РФ має бути зупинена, щоб вона не могла спонсорувати вбивства наших дітей. Українці в усьому світі! Контактуйте з політиками, говоріть з журналістами, тисніть на бізнес, щоб він виходив з російського ринку. Щоб їхні долари та євро не оплачували нашу кров!

Ціна за цю війну проти України має стати надзвичайно болісною для Росії. Відповідний тиск є завданням для всіх українців всередині України та за кордоном, а також для всіх друзів і партнерів нашої країни. Всі у світі мають зайняти моральну позицію. Не лише держави, а й компанії", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Pan Doktor


    @pan_dok

    ·
    2 ч



    "Немецкое правительство предложило организациям и гражданам немедленно удалить Антивирус Касперского, поскольку это программа по сути не является антивирусом и регулярно выкачивает данные пользователей на свои сервера в Москве."
    Наконец-то. Я об этом с 2004-го года предупреждал.
  • Voland Demort
    Володя а що заважало з 2019 року тобі і з 2014 року ще одному патріоту
  • Яукр
    Що там наші олігархами, всі вже не працюють з ворогом
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