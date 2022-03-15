Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр

Російські війська хочуть закріпитися у Києві, а тому небезпека щодо української столиці зберігається постійно.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зверніть увагу, що цього разу сценарій був геть не такий, як у 2014 році, не підводили війська під міста. Навіть під Маріуполь вони не підводили війська. Вони не заходили в міста, не захоплювали там спочатку владу, тому що збиралися миттєво захопити Київ. Попри те, що ворогу це не вдалось, і Збройні сили зупинили ворога, вони все одно не полишають спроб. Тому ця небезпека щодо Києва зберігається постійно", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що Київ знаходиться в надійних руках українських добровольців та військовослужбовців Збройних сил, які героїчно захищають місто.

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