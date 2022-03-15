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Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр

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Війська РФ хочуть захопити Київ та не полишають спроб, небезпека зберігається постійно, - Маляр
Російські війська хочуть закріпитися у Києві, а тому небезпека щодо української столиці зберігається постійно.

Про це заявила заступниця глави Міноборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Зверніть увагу, що цього разу сценарій був геть не такий, як у 2014 році, не підводили війська під міста. Навіть під Маріуполь вони не підводили війська. Вони не заходили в міста, не захоплювали там спочатку владу, тому що збиралися миттєво захопити Київ. Попри те, що ворогу це не вдалось, і Збройні сили зупинили ворога, вони все одно не полишають спроб. Тому ця небезпека щодо Києва зберігається постійно", - пояснила вона.

Маляр зазначила, що Київ знаходиться в надійних руках українських добровольців та військовослужбовців Збройних сил, які героїчно захищають місто.

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Топ коментарі

  • Роман Єжов
    Ну штож, Буча-Ирпень-Гостомель - фсё. В смысле орки кончились и сейчас их со скоростью 15-20км/час гонят в сторону Макарова. Потом скорее всего будет Малин и Овруч. А потом скорее всего Чернобыльско-Иванковский котёл.
    А вы говорите: когда же наконец Мариуполь будем деблокировать? Вот после этого и будем.
    "Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
    3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
    Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
    Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
    Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
    В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
    Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
    Sergei Loiko
  • MAKAROV ddf66d11
    *** им а не Киев
  • Яукр
    Покосять хлопці ціх тварин за раз! Київ був і буде Україна!
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