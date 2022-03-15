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Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва

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Українські воїни ліквідували на Харківщині командира 252-го полку окупантів полковника Ніколаєва
Українські воїни знищили 15 березня командира 252 полку окупантів полковника Ніколаєва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це в фейсбуці написав журналіст Роман Цимбалюк. 

"15 березня цього року в Харківській області було вбито командира 252 мотострілецького полку (військова частина 91711, Богучар) 3-ї мотострілецької дивізії полковник Ніколаєв Ігор Євгенович. Він був знищений артилерійським вогнем ЗСУ під час проведення перевірки стану справ у підрозділах полку на передових позиціях", - зазначив журналіст.

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Топ коментарі

  • Яукр
    Гори у пеклі, сволота кацапська
  • GoodWin
    смерть окупантам
  • Виктор Дийнега
    Ни одной руссо-фашистской мрази не должно остаться на украинской земле. Слава воинам ВСУ! Желаю артиллеристам чтобы каждый снаряд, каждый осколок от снаряда превращали в перегной оккупантов.
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