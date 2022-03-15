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Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон

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Від початку війни РФ випустила понад 950 ракет по цілях в Україні, - Пентагон
За словами представника Пентагону, від початку вторгнення російські війська випустили понад 950 ракет по цілях в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Представник Пентагону додав, що через 20 днів війни і російські, і українські збройні сили мають у своєму розпорядженні приблизно 90% своєї бойової потужності.

Сполучені Штати оцінюють, що російські війська досягли обмеженого або й взагалі відсутнього прогресу у досягненні своїх цілей, сказав чиновник. Він зазначив, що російські сили не просунулися ближче до Києва.

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За оцінками США, російські війська все ще знаходяться приблизно за 15-20 кілометрів на північний захід і приблизно за 20-30 кілометрів на схід від Києва, сказав чиновник.

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Топ коментарі

  • Serge Rybalchenko
    ніхто не буде помагати "ділом" - Байден одразу казав що жодного американського солдата не буде на цій війні. Треба було в НАТО йти, щоб допомагали.

    Але з іншого боку, поставки зброї, тих самих джавелінів та ще якісь сюрпризи, про які нам скажуть лише після війни, штати поставляли. Це допомога "ділом" чи чим?
  • Перехватчик
  • Історик Воєнрук
    Не все так погано. Забезпечення військ,людський ресурс,моторесурс,санкційний тиск ,відсутність союзників,тощо. Війна -це гроші. Великі гроші.
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