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Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва

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Українські захисники з "Азову" ліквідували генерал-майора армії РФ, командира елітної 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва.

Про це у Facebook повідомив Олександр Аронець, інформує Цензор.НЕТ.

"Стала відома особа ліквідованого сьогодні Азовом генерал-майора рашистів - ним виявився командир елітної 150-ої мотострілецької дивізії. Звали його Олег Мітяєв.

Заблукав і повернеться додому в мішку", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналіста Цаплієнка, Мітяєв народився 1974 року в місті Оренбург. (На момент смерті було 48 років). 1991 закінчив суворівське училище.

Пройшов шлях від командира взводу до командира десантно-штурмової бригади.

1995-2007 служив у Східно-Кавказькому окрузі.

Від жовтня 2015 р. до листопада 2016 р. обіймав посаду командира 1-ї ОМСБр, що діяла у Кальміуському Старобешівського району Донецької області. Службу як командир 1-ї ОМСБр, проходив під прізвищем прикриття як полковник (генерал-майор) Дигало (Варавва) Микола Миколайович. (2018 був ідентифікований контррозвідкою СБУ).

11 червня 2016 р. за організацію бойових дій незаконних збройних формувань на території України отримав військове звання генерал-майор (указ Президента РФ №276).

У грудні 2016 став командиром 201-шої російської військової бази, що дислокується в Таджикістані. (найбільший військовий об'єкт за межами Росії, дислокується у містах Душанбе і Курган-Тюбе).

2020 став командиром 150-ї мотострілецької дивізії. Це військове формування цікаве тим, що було створене протягом 2014-2016 років, після літньої кампанії в Україні. Ця дивізія представляється як спадкоємиця 150-ї стрілецької дивізії, що 1945 штурмувала Рейхстаг.

9 травня 2021 керував парадом на російській базі Хмеймім в Сирії

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Воїни полку Азов ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва 01

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Топ коментарі

  • Иллария Соняшникова
    Гарних новин багато не буває. Новини сьогодні.

    Украинский Обозреватель, [15.03.2022 21:10]
    Сергей Лойко: "ТОЛЬКО ЧТО ОТ СВИДЕТЕЛЯ СОБЫТИЙ.
    (орфографию не трогал)
    "Есть мнение что мы только что выиграли войну! ( Ну как минимум локальную)
    3 часа подряд была такая жесть в районе Ирпеня, Бучи, Стоянки, Ворзеля, Милой шо уши заворачивались, дом ходуном ходил а небо просто горело. Такого небыло даже когда Ирпень с Бучей орки бомбили.
    Похоже наши разозлились не на шутку, окружили этих гнид и устроили им выжженную землю!
    Сомневаюсь что там кто-то живой остался и остались ли там дома. Мочили ракетами, градами и ещё с чего-то такого мощного что даже страшно представить шо то було .Это было нечто... Было чертовски приятно набдюдать такое событие из первого ряда...
    Уже минут 40 наши гонят их в западном направлении и мочат по полной программе ракетами в догонку.
    В стороне Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки наступила просто гробовая тишина!
    Мочилово отодвигается все дальше и дальше, причем, как говорится семимильными шагами.... За 3 с лишним часа мочилово отодвинулось километров на 40-50 так точно. Наверное до Макарова или возможно даже дальше...."
  • Anastasiia Ka
    У вас 2 помилки - ***** шастать
  • Шимус
    такторна бригада поставки бк від кацапів до ЗСУ
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