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Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов

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Світ має усвідомлювати, що агресія проти України - це початок Третьої світової війни, - Данілов
Війна проти України - це початок Третьої світової війни.

Про це в інтерв'ю "НВ" заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Світ має усвідомлювати, що це початок Третьої світової війни. Якщо хтось вважає, що їх це омине, то тоді вони живуть в ілюзіях і не розуміють, що таке путінський рашизм, що таке сучасна Росія. ... Якщо Китай прийме рішення (підтримувати. - Ред.) Росію військовою допомогою, то Третя світова тоді вже буде неминучою", - наголосив він.

Данілов зазначив, що на Гонконгській біржі всі китайські компанії обвалилися вслід за російськими.

"Якщо китайське керівництво вважає, що вони [розділяють] долю з РФ, то їхнє право. Хай спробують боротися зі всім світом", - додав секретар РНБО.

Також читайте: Данілов: Те, що ми стріляли Точкою-У по Білорусі - це повна нісенітниця

Топ коментарі

  • olele
    Российская власть обратилась за помощью к КНДР из-за войны против Украины. Однако диктатор Ким Чен Ын назвал российских оккупантов "слишком безумными".

    Как передает британское издание Mirror, обращение Путина последовало после того, как он осознал провал своей армии и начал искать "план Б".

    Северная Корея является союзником России еще со времен коммунистической эпохи СССР. Но даже несмотря на это Ким Чен Ын поспешил отказать Кремлю в помощи. "Вы слишком безумны для нас", - передают СМИ слова руководства КНДР.
  • Павло ШОвте
    Позаблоковість принесла війну на нашу землю. Якщо ми погодимось,під рашистськими бомбами сидітимуть і наші правнуки,якщо вони в нас будуть...
  • MAKAROV ddf66d11
    Войну принесло не внеблоковость,а щедрость Кучмы, который подарил сначала 1300 ядерных ракет, а потом бомбардировщики ту160 и ту95мс с тысячей крылатых ракет х55 (для сравнения нептун разрабатывали на основн древней х33). Будь у нас бомбардировщики и эти ракеты, то не было бы ни ракетного крейсера Москва стреляющего из акватории Черного моря по аэродромам калибром, ни Энгельса и Саратова, ни российских баз в Европейской части рф, нихуя бы у них уже не было поскольку эти ракеты ********** бы вот это все.
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