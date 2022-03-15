Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.
Тепер заборонено:
- Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
- Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
- За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.
Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.
Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", "громадянський конфлікт".
Дія цього указу стосується також політичних партій і громадських організацій.