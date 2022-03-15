Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії

6 44422
Зеленський підписав закон про заборону на пропаганду дій Росії
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропаганду дій Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної Ради.

Тепер заборонено:

  • Виправдовувати агресію РФ і представляти її як "громадянську війну";
  • Прославляти військових РФ, найманців і членів інших самопроголошених проросійських груп, зокрема їх не можна називати "ополченцями" і "ввічливими людьми";
  • За виправдання, заперечення і прославлення агресії РФ буде кримінальна відповідальність.

Читайте також: Зеленський підписав закон про конфіскацію в Україні російської власності

Також не можна використовувати виправдання, визнавати правомірними, спростовувати збройну агресію РФ проти України у 2014 році.

Не можна вживати терміни "внутрішній конфлікт", "громадянська війна", "громадянський конфлікт".

Дія цього указу стосується також політичних партій і громадських організацій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада узаконила ліквідацію окупантів цивільними особами із власної зброї

Топ коментарі

  • Vitia Ma
    А коли буде заборона російської недоцеркви в Україні?
  • iamalex
    Ой..Я вірно розумію-піздити шуфрича тепер можно по закону?
  • Джон Зойдберг cb913b8d
    Головне, щоб закон виконувався
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини