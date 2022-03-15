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Туреччина планує евакуаційні рейси з Маріуполя, - Чавушоглу

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Туреччина планує евакуаційні рейси з Маріуполя, - Чавушоглу
Туреччина докладає зусиль для досягнення постійного припинення вогню в Україні та планує нові евакуаційні рейси, зокрема, аби вивезти громадян, які лишаються в Маріуполі.

Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо роботу з евакуації наших громадян. Зі Львова плануємо вивезти два автобуси. З Одеси також плануємо автобус. Ми також докладаємо зусиль для евакуації громадян інших країн. лавров зателефонував мені вчора ввечері з питання евакуації наших громадян, що перебувають у Маріуполі. Ми чекаємо, що цей процес завершиться за день-два", - сказав міністр.

Міністр закордонних справ також повідомив про те, що підтримується контакт з керівництвом мечеті з питань евакуації громадян. Також триває робота для досягнення постійного припинення вогню в Україні.

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"Є питання, які необхідно узгодити для постійного припинення вогню в Україні. Наші зусилля в цьому плані продовжуються", - вказав Чавушоглу.

Як  стало відомо, що у мечеті султана Сулеймана Пишного та його дружини Роксолани (Хюррем Султан) у Маріуполі від обстрілів переховуються понад 80 дорослих і дітей, в тому числі громадяни Туреччини.

Мевлют Чавушоглу відвідає Україну 17 березня.

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Топ коментарі

  • Ірландія
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    "Вам отказано в пересечении государственной границы, поскольку с вами нет детей и отсутствуют документы, где вы являетесь отцом троих и более детей", - заявили в Госпогранслужбе.

    https://t.me/Pravda_Gerashchenko
  • Светлана Науменко


    АЗОВ

    @Polk_Azov



    УВАГА Бійці Азову продовжують захищати Маріуполь, щоденно знищуючи ворожу техніку та путінських убивць. Сьогодні ж нам стало відомо про заплановані росіянами провокації, а саме те, що ворог переодягає наволоч з так званої "днр" у азовську форму з метою дискредитації підрозділу.
  • Rostyslav Komarnytsky
    Сподіваюся, це стосується не лише тих декілька десятків турків з відомої мечеті.
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