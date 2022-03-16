Кулеба та віцеканцлер Німеччини Хабек обговорили посилення санкційного тиску на Росію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів перемовини з віцеканцлером та міністром економіки Німеччини Робертом Хабеком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Кулеба написав у твіттері.

Він зазначив: "Телефонував віце-канцлеру Німеччини Роберту Хабеку. Ми обговорювали шляхи збільшення підтримки України, оскільки вона відбивається від агресії Росії, яка триває. Ми погодилися, що санкції проти Росії мають бути посилені, щоб змусити її покласти край руйнівній війні в центрі Європи".

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