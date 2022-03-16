У Росії перестане працювати протокол https, - Мінцифри

З ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, у РФ і Білорусі перестали працювати основні компанії, які видають сертифікати безпеки SSL і TLS для вебсайтів, а саме GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid. Що означає зупинку роботи протоколу https.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Мінцифри Михайло Федоров.

У міністерстві зазначили, що наявність сертифікатів безпеки SSL і TLS для інтернет-сайтів (GeoTrust, Sectigo, DigiCert, Thawte, Rapid) означає, що ресурси надійно захищені та можна передавати свої персональні дані.

"Наприклад, надати реквізити картки, щоб вони вводилися автоматично, коли ви щось хочете придбати", - уточнюється в повідомленні.

Так, компанії більше не будуть випускати сертифікати для російських і білоруських сайтів та оновлювати існуючі. Відповідно вони автоматично стануть небезпечними для всіх користувачів, а браузери по всьому світу їх блокуватимуть.

"Фактично це означає смерть протоколу https в Росії", - резюмували в Мінцифри.

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