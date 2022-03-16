Російські окупанти на Донеччині вбили чотирьох людей, - ОВА
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Російські окупаційні війська на Донеччині 15 березня вбили чотири особи.
Про це у Facebook повідомив глава ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"15 березня росіяни вбили ще 4 мешканців області: 2 у Вугледарі і 2 у Верхньоторецькому. Крім того, сьогодні вдалося уточнити інформацію про ще 2 загиблих у Яцьківці внаслідок авіаудару 10 березня та про 2 загиблих у Маріуполі", - йдеться в повідомленні.
Поранення сьогодні отримали 2 людей в Авдіївці та 1 в Олександрополі.
Точну кількість жертв у Волновасі та Маріуполі встановити зараз неможливо.