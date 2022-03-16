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Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

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Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО
Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський запропонував відправити в Україну миротворчу місію НАТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Українська правда".

За словами Качинського, в Україні повинна бути місія, яка служитиме миру та несенню гуманітарної допомоги.

"Вважаю, що потрібна миротворча місія НАТО або, можливо, якогось ширшого складу, яка зможе захистити себе, яка за згодою президента і уряду цієї країни діятиме на території України. Це не буде беззбройна місія. Вона служитиме миру, несенню гуманітарної допомоги, але також буде захищена відповідними силами, збройними силами", - сказав віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський.

16 березня у Києві відбулась зустріч Президента України Володимира Зеленського з головою польського уряду Матеушем Моравецьким, віцепрем'єром Ярославом Качиньським, прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою та прем'єр-міністром Словенії Янезом Яншею.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позачерговий саміт НАТО, пов'язаний із ситуацією в Україні, відбудеться 24 березня

Топ коментарі

  • Александр Петров fb6b30c7
    Адекватный политик. Очень мало таких в Европе и Америке
  • Sinopticos
    Я не против, но это же не реально, тут самолеты боятся дать
    а это нужно, чтобы солдаты НАТО воевали
  • Ірландія
    По «стопах» рецептом хла , їсти подано ! Жріть свинособаки
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