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Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко

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Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко
Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо обстрілів окупантами Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці. 

Геращенко зазначив: "Майже годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині в районі села Тузли.

Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Мабуть, хотіли промацати систему берегової оборони. Намагань висаджувати десант не було".

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Топ коментарі

  • Oleksiy b4770ff8
    Ось вам відповідь на те, що дали вийти 600 сморкачам, проявили жалобу бл. Їх різати як свиней треба, орки тільки силу розуміють.
  • Mad Elephant
    А не хватит ли Геращенке по любому поводу что-то постить. Такое впечатление, как будто он один отвечает за информационное освещение военных действий.
  • DG 21be52f2
    Когда уже Зеленский решится на чистки в МВД? До каких пор эта жирная консерва кремля будет вещать направо и налево?
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