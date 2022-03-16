Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко
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Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо обстрілів окупантами Одеси.
Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.
Геращенко зазначив: "Майже годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині в районі села Тузли.
Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Мабуть, хотіли промацати систему берегової оборони. Намагань висаджувати десант не було".