Російські окупанти обстріляли з кораблів Одещину. Спроб висадити десанту не було, - Геращенко

Радник керівника МВС Антон Геращенко оприлюднив інформацію щодо обстрілів окупантами Одеси.

Як інформує Цензор.НЕТ про це він написав у фейсбуці.

Геращенко зазначив: "Майже годину тому російські окупанти, з кораблів, розпочали ракетний та артилерійський обстріл українського берега на Одещині в районі села Тузли.

Випустили величезну кількість боєприпасів із великої дистанції. Мабуть, хотіли промацати систему берегової оборони. Намагань висаджувати десант не було".

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