За добу 15 березня знищено три літаки рашистів, один гелікоптер, три безпілотники, - Повітряні сили

Командування Повітряних сил ЗСУ оприлюднило інформацію щодо оборонних дій проти рашистів 15 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "15 березня силами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України знищено три літаки рашистів. Однин поки не встановлено, а два – це винищувачі бомбардувальники Су-34. Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети.

Авіація Повітряних Сил завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації, під прикриттям винищувачів здійснила дев’ять авіанальотів на колони ворожої техніки та скупчення військ рашистів".

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