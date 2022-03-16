Росія внесла до санкційного списку замість Байдена його покійного батька, - CNN
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Росія запровадила персональні санкції проти президента США Джо Байдена, однак, ймовірно, помилилася.
Про це у Twitter повідомила американська журналістка та головний кореспондент CNN в Білому домі Кейтлін Коллінз, передає Цензор.НЕТ.
"Джен Псакі жартує, що Росія, можливо, запровадила санкції проти покійного батька президента Байдена, оскільки вони запровадили санкції проти Джозефа Робінетта Байдена, а не Джозефа Робінетта Байдена-молодшого", - йдеться в повідомленні.