Війна для Росії закінчиться ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав всіх, хто має відношення до чинної російської влади виступити проти війни.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадяни Росії, будь-хто з вас, хто має доступ до правдивої інформації вже міг зрозуміти, чим закінчиться ця віна для вашої країни. Ганьбою, бідністю та багаторічною ізоляцією. Дуже жорстокою репресивною системою, яка ставитиметься до громадян так само, нелюдяно, як до українців ставилися ви - окупанти", - зазначив президент.

За словами Зеленського, від дай росіян залежить, що буде далі.

"Хочу сказати прямо всім чиновникам РФ, всім, хто має відношення до чинної влади. Якщо ви залишитесь на посадах, якщо ви не виступите проти війни, міжнародна спільнота позбавить вас всього. Всього, що ви заробили за довгі роки. Цим вже займаються. Те ж саме стосується системи пропаганди, четвертої гілки влади у РФ. Якщо ви залишаєтесь працювати на пропаганду - ви піддаєте себе набагато більшому ризику, ніж якщо просто підете, звільнитесь. Ризику санкцій і міжнародного трибуналу за пропаганду агресивної війни. За виправдання військових злочинів, звільняйтесь", - сказав Зеленський.

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