Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський

Під час українсько-російських перемовин сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі хочемо миру. Якомога швидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи і ми отримаємо те, що нам належить, але ще потрібні зусилля, терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати кожному на своєму місці. У тому числі представникам нашої делегації у переговорах із РФ", - зазначив глава держави.

За словами президента, будь-яка війна завершується угодою.

"Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", - підсумував він.

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