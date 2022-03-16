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Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський

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Позиції на перемовинах України та РФ звучать уже реалістичніше, - Зеленський
Під час українсько-російських перемовин сторони озвучують уже більш реалістичні позиції, але ще потрібен час.

Про це заявив у відеозверненні президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми всі хочемо миру. Якомога швидше. Ми всі хочемо перемоги. І постійно є таке відчуття, що ще трохи і ми отримаємо те, що нам належить, але ще потрібні зусилля, терпіння. Ще потрібно боротися. І працювати кожному на своєму місці. У тому числі представникам нашої делегації у переговорах із РФ", - зазначив глава держави.

За словами президента, будь-яка війна завершується угодою.

"Зустрічі тривають. Як мені доповідають, позиції на переговорах звучать уже реалістичніше. Проте, ще необхідний час, щоб рішення були в інтересах саме України", - підсумував він.

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Топ коментарі

  • CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
    "За словами президента, будь-яка війна завершується угодою."

    Что, очередное перемирие?! Войны заканчиваются либо победой либо поражением.
  • Психиатрическая больница No1
    Нiяких перемовин коли в Марiуполi катують голодом сотнi тисяч людей!Це не можна називати "перемовинами" , це знущання i терроризм, публiчне катування, на яке ПОВИННО вiдповiдати лише контрударом а не базiканням! Досить нам вiшати сатанинськi "раунди", йдiть на.. Уй поки не звiльненi cотнi тисяч заручникiв! З хворими на голову псами не можна вести перемовин!
  • Александр Белянко
    Хоть убейте, но жизнь заставила меня не доверять ЗЕлёным. Нужно пасти их каждый шаг, дабы они не слили нас. Отдаю себе отчёт, что у нас тысячи смертей и трагедий, но во имя их и нужно их пасти
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