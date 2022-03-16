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Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва

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Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва
Республіканці в Палаті представників і Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського і російського виробництва. Які конкретно системи ППО рекомендують передати Україні, не повідомляється.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

У листі не уточнюється, яку систему ППО потрібно надати, але президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти йому отримати як системи ППО С-300, так і винищувачі МіГ-29.

Державний департамент працює над тим, щоб визначити, які країни мають системи ППО радянського виробництва С-300, і зараз вивчає можливість їх передачі Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО активізує надання Україні сучасних систем протиповітряної оборони

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Топ коментарі

  • Ірландія
    Молодці ! Це по ділу
  • Super Gut
    Для навчання особового складу петріотам і f35 потрібні роки. Зараз у нас кожен день на вагу золота. С300 непогано епашить, як ракети, так і літаки, а польські міги оновлені до максимуму.Так що абсолютно ніякої зради в радянській техніці.
  • Все Обманываете
    Ой быстрей думайте решайте. Дайте нам С 300, МиГ-29 наваляем мы параше тогда. Нам Су-27 бы штук 70 ещё бы. ой бы наваляли
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