Республіканці в Конгресі та Сенаті закликали Байдена передати Україні системи ППО радянського і російського виробництва
12 09213
Республіканці в Палаті представників і Сенаті закликають надати Україні системи ППО радянського і російського виробництва. Які конкретно системи ППО рекомендують передати Україні, не повідомляється.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
У листі не уточнюється, яку систему ППО потрібно надати, але президент України Володимир Зеленський закликав США допомогти йому отримати як системи ППО С-300, так і винищувачі МіГ-29.
Державний департамент працює над тим, щоб визначити, які країни мають системи ППО радянського виробництва С-300, і зараз вивчає можливість їх передачі Україні.