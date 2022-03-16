Путін втрачає підтримку олігархів з найближчого оточення, - Центр протидії дезінформації

Путін втрачає підтримку свого найближчого оточення олігархів. Це створює передумови до заколоту та примусової зміни влади в РФ.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

"Кишеньковими" залишилися: Юрій Ковальчук, Геннадій Тимченко, Сергій Чемезов, які можуть безпосередньо спілкуватись з ним особисто", - йдеться в повідомленні.

Водночас команда олігархів часів Єльцина демонстративно відсторонюється від особистого спілкування, і саме від них путін побоюється "удару в спину".

"Адже Роман Абрамович, Володимир Потанін, Олег Дерипаска, Михайло Прохоров, Олександр Абрамов, Андрій Мельниченко вже втратили і продовжують втрачати свої активи та статки через західні санкції.

Бізнес не може миритися з політикою особи, яка призвела до таких руйнівних наслідків для їх фінансового стану. Тому вони готові на рішучі дії зі зміни сьогоднішнього становища. І якщо путін не погодиться на їх умови, йому загрожує примусовий імпічмент або фізичне знищення від найближчого оточення", - зазначили в ЦПД.

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