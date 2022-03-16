Сенат США засудив Путіна як військового злочинця
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Сенат США одностайним рішення ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, її в підсумку підтримали сенатори обох партій одноголосно.
У документі також звучить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та до інших країн переслідувати російських військових в будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну.