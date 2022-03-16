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Сенат США засудив Путіна як військового злочинця

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Сенат США засудив Путіна як військового злочинця
Сенат США одностайним рішення ухвалив резолюцію про засудження президента РФ Володимира Путіна як військового злочинця через звірства військ окупантів під час війни проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

"Всі ми в цьому залі об'єдналися разом з демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", - заявив перед голосуванням лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.

Резолюція була представлена сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом, її в підсумку підтримали сенатори обох партій одноголосно.

У документі також звучить заклик до Міжнародного кримінального суду в Гаазі та до інших країн переслідувати російських військових в будь-якому розслідуванні військових злочинів, скоєних під час вторгнення РФ в Україну.

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Топ коментарі

  • Ukraino TV
    Нарешти, щось почали усвідомлювати та робити.
  • Viktor 8e21d3f0
    А те, що з ним тепер вже ніхто не буде панькатися. І це сигнал для тих країн, які стояли "в стороні"
    Мало хто захоче підтримувати військового злочинця
  • Lvbnhj
    Доброго ранку українці
    ..

    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям.
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