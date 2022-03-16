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Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко

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Окупанти обстрілюють Маріуполь ракетами з моря, - радник мера Андрющенко
Російські війська почали обстрілювати Маріуполь ракетами з моря. Кораблі розташувалися в районі села Білосарайська Коса.

Про це пише у фейсбуці радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже до літаків приєднались обстріли з кораблів - перші ракети випущено з корабля в районі с. Б.Коса в напрям міста. Росіяни продовжують нищити місто і містян. Їх мета одна - стерти Символ спротиву і Форпост України", - написав він.

Андрющенко зазначив, що Маріуполь тримається.

"Ми не зупинимось і будемо боротись за кожного. На всіх берегах Кальміуса. У всіх районах та прилеглих селищах. Тому що Маріуполь - це маріупольці, а не стіни та будівлі", - додав він.

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Топ коментарі

  • Ukraino TV
    В суповых наборах Ахметова и других олигархов.
  • Иван Шумейко
    А где наши нептуны и торпеды?
  • Иван Шумейко
    Олигархи Украины за 21 год "заработали" 10 миллиардов долларов на продаже украинской руды и другого сырья заплатив при этом смешные налоги Даже половины этой суммы было достаточно чтобы наделать столько нептунов,торпед ольхи и прочего-чтобы потопить весь рашкинский флот 5 раз!. Кстати-а как против катеров и кораблей введет себя джавелин,НЛАУ и ли Стугна?
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