Втрати України через вторгнення РФ - понад $500 млрд, - Шмигаль

Прямі одноразові втрати для України через вторгнення Російської Федерації перевищують $500 млрд.

Про це повідомив заяві для преси прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нашому уряді вже створено та працює відповідна група, яка займається оцінкою втрат для економіки внаслідок російської агресії. Попередні розрахунки кажуть, що зараз прямі одноразові втрати для України становлять понад 500 млрд. дол. США. І, власне, це ті кошти, які будуть потрібні, щоб відновлювати нашу державу – і за рахунок коштів репатріації Російської Федерації, і за рахунок коштів наших партнерів – для того, щоб Україна відновилася і стала такою ж, як була до війни", – зазначив він.

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