Щосекунди одна українська дитина стає біженцем, - ЮНІСЕФ

З початку війни Росії проти України біженцями стали близько 1,5 млн українських дітей.

Про це заявив представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Джеймс Елдер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УП.

Він зазначив: щодня за останні 20 днів в Україні понад 70 тисяч дітей стають біженцями, а щохвилини з країни тікають 55 дітей.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, вже 2,7 млн українців виїхали з країни через війну з РФ. Більша частина з них вирушили до Польщі.

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