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Китай не збирається "підливати масла у вогонь" у війні РФ та України, - дипломати з Піднебесної

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Китай не збирається "підливати масла у вогонь" у війні РФ та України, - дипломати з Піднебесної
Китайські дипломати запевнили, що Китай буде працювати над зниженням напруженості в Європейському регіоні і "не буде підливати масла у вогонь" конфлікту на Україні.

Про це заявив прес-секретар посольства Китаю у Великобританії, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "РБК-Україна".

За його словами, Китай зосередить всі свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Він наголосив, що пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.

"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь", — йдеться в заяві. "Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру".

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У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.

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Топ коментарі

  • Eispickel
    ***** спецом поехал на олимпиаду,
    чтобы получить благословение китайцев на войну...
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    КИТАЙСЬКІ УШЛЬОПКИ-ВИ ВЖЕ ЙОГО ПІДЛИЛИ...
  • J Jack 9877a296
    Китай должен был подключиться после молниеносной атаки *****, начав окупацию Тайваня, отвлекая этим США.
    А увидев разгром 40% потешной руской армии, Китай ни за что не подпишется в эту компанию.
    Еще пару дней, и там в кремле признают поражение, полное поражение, так как все их геополитические планы рухнули. путин конечно же не признает - его просто арестуют свои же.
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