Китай не збирається "підливати масла у вогонь" у війні РФ та України, - дипломати з Піднебесної
Про це заявив прес-секретар посольства Китаю у Великобританії, інформує Цензор.НЕТ з посилання на "РБК-Україна".
За його словами, Китай зосередить всі свої зусилля на "зниженні напруженості" в Україні. Він наголосив, що пріоритетом для Пекіна є пошук розв'язання проблеми нинішнього кровопролиття.
"Вкрай важливо максимально знизити напруженість, а не підливати масла у вогонь", — йдеться в заяві. "Китай підтримує всі конструктивні міжнародні зусилля, спрямовані на досягнення політичного рішення, і буде продовжувати відігравати конструктивну роль у досягненні миру".
У відповідь на припущення про те, що Китай готовий запропонувати військову підтримку Росії, прес-секретар заявив, що джерела у Вашингтоні не заслуговує довіри, оскільки вони неодноразово поширював "фейкові новини" про Китай.