Новини

Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня

42 58127
Українські війська перейшли у контрнаступ на окремих напрямках – оперативна інформація Генштабу на 6:00 16 березня
Збройним Силам України вдалось завдати нищівних ударів по угрупованнях військ окупантів на тимчасово зайнятих територіях України та, на окремих напрямках, перейти у контрнаступ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 6 ранку, повідомляє Цензор.НЕТ.

Станом на початок 21 дня війни стан, положення та характер дій сил оборони суттєвих змін протягом останньої доби не зазнали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Пішов сам на танкову колону: у бою загинув 25-річний тернополянин Олександр Питель. ФОТО

"За підсумками попередньої доби, за рахунок дій протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, було знищено три літаки (два з них Су-34). Крім того - збито один вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети. Додаткова інформація зараз уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Після війни з Росією Україні знадобиться кілька років на розмінування - Монастирський

Авіація Повітряних Сил продовжувала завдавати ракетно-бомбових ударів по наземних цілях. Було здійснено дев’ять авіанальотів на колони техніки та скупчення військ окупантів.

Окупаційні війська продовжують нанесення ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі та густонаселених районах українських міст.

Противник продовжує нести втрати на відступає на окремих напрямках. Основні зусилля окупантів зосереджуються на закріпленні та утриманні раніше зайнятих рубежів та районів оборони.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ ТА УСІМ ХТО БОРОНИТЬ УКРАЇНУ-ВДЯЧНІСТЬ ВСЕБІЧНА ПІДТРИМКА ШАНА ТА ПОВАГА...
  • RustIck
    Пора вже брати ініціативу у свої руки, треба постаратися деблокувати Маріуполь, буде не просто, але це вже не стільки військове завдання, скільки політичне та моральне!
  • Саша Грей 77203acf
    нищити ворога -свята справа .Слава Україні!
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини