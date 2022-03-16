Матерям російських строковиків не кажуть, що ті в Україні, - ЗМІ

Росія масово відправляє солдатів-строковиків воювати проти України попри те, що офіційно "їх там немає".

Про це йдеться в матеріалі російської "Новой газеты", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналістка поспілкувалася з Наталею Неронен, матір’ю солдата-строковика Ростислава Пінчука з Петрозаводську. Ростислав пішов в армію РФ у липні 2021 року, служив у танковій частині. В січні він розповів матері, що їде на навчання до Курську, а 25 лютого подзвонив сказати, що отримав зброю та їде "до України".

За словами жінки, син не виходив на зв’язок з нею майже три тижні. Кілька днів тому - подзвонив і сказав, що перебуває вже в Білгородській області.

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"Він каже: (Україна. - Ред.) така країна гарна, так шкода, що я поїхав туди не відпочивати. І далі розповідає: їхали вони туди через таке село, будинки гарні, сади довкола. Назад їхали через це ж село - нікого не залишилося, село не впізнати, такий жах", - розповіла жінка.