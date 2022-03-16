З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список
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Українські військові за час війни з російськими окупантами знищили як мінімум 10 членів вищого командування військ ворога.
По це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.
Так, доблесна українська армія "приземлила":
• генерал-майора Тушаєва Магомеда
• генерал-майора Герасимова Віталія
• генерал-майора Колесникова Андрія
• генерал-майора Суховецького Андрія
• полковника Захарова Андрія
• полковника Порохню Сергія
• полковника Ніколаєва Ігоря
• підполковника Агаркова Юрія
• підполковника Софронова Дмитра
• підполковника Єрмоліна Михайла.