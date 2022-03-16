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З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список

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З початку війни українські військові знищили мінімум 10 командувачів російського війська. Список
Українські військові за час війни з російськими окупантами знищили як мінімум 10 членів вищого командування військ ворога.

По це повідомляє Центр протидії дезінформації, інформує Цензор.НЕТ.

Так, доблесна українська армія "приземлила":

• генерал-майора Тушаєва Магомеда
• генерал-майора Герасимова Віталія
• генерал-майора Колесникова Андрія
• генерал-майора Суховецького Андрія
• полковника Захарова Андрія
• полковника Порохню Сергія
• полковника Ніколаєва Ігоря
• підполковника Агаркова Юрія
• підполковника Софронова Дмитра
• підполковника Єрмоліна Михайла.

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Топ коментарі

  • Шимус
    очередное красивое- рузге морпеха в атаку бежало не добежало рядом лут с водоплавающей рузни
  • Lvbnhj
    Москаль не людина
    ..
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ..
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Костянтин Пелагін
    их там как говна
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