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90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН

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90% українців збіднішають, якщо війна затягнеться, - ООН
До 90% українців можуть зіткнутися з бідністю і крайньою економічною вразливістю, якщо війна затягнеться на наступний рік.

Такою є оцінка Програми розвитку ООН (ПРООН), повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "РБК-Україна".

Ахім Штайнер, адміністратор ПРООН, сказав, що його агентство працює з українським урядом, щоб уникнути найгіршого сценарію колапсу економіки. Програма спрямована на надання грошових переказів сім'ям на покупку продуктів харчування, щоб ті могли вижити й залишитися в Україні.

"Якщо конфлікт буде затяжним, якщо він триватиме, ми побачимо дуже значне зростання рівня бідності", - сказав Штайнер.

"Очевидно, що крайнім кінцем сценарію є крах економіки в цілому. І це може в кінцевому підсумку призвести до того, що до 90% людей або опиняться за межею бідності, або зазнають високого ризику (бідності)", - додав він.

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Межа бідності зазвичай визначається як купівельна спроможність від 5,50 до 13 доларів на людину на день. До початку російської агресії лише близько 2% українців жили нижче позначки в 5,50 долара.

"За нашими оцінками, до 18 років розвитку України можуть бути просто зведені нанівець протягом 12-18 місяців", - сказав Штайнер.

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Топ коментарі

  • Юрий Панда
    Война не затянется, если не будет никаких переговоров, договорённостей, временных администраций и пр... Можно ли вывести в квартире тараканов, если начать вести с ними переговоры?
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Росія звернулась за допомогою до Північної Кореї: Кім Чен Ин назвав РФ "божевільною"
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    тому треба поскоріше вибивати російські війська, доходити до кордонів і приглашати миротворчу місію нато, щоб вони стали на кордоні і більше не пускали кацапів в Україну.
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