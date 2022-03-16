Харківські рятувальники за добу знайшли під завалами тіла двох загиблих та врятували чотирьох людей, - ДСНС

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 32 виїзди на ліквідацію пожеж і розбирання завалів зруйнованих будівель, викликаних ворожими обстрілами.

"Загалом цього дня рятувальники врятували з-під завалів 4 людей, відшукали та вилучили з-під уламків будівельних конструкцій 2 загиблих", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Минулої доби в результаті артилерійського удару по багатоповерхівках у Немишлянському районі Харкова сталося руйнування кількох квартир у 2-х житлових багатоповерхівках, а також їх загоряння. Рятувальники загасили пожежу на загальній площі близько 200 кв. м, провели порятунок та евакуацію людей, а також витягли з-під завалу тіло загиблого.

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Вночі близько 03:00 ворожі снаряди влучили до однієї з харківських шкіл. Зруйновано триповерхову частину будівлі на площі 800 кв.м. Постраждала 1 особа.

Піротехнічні підрозділи ДСНС здійснили 22 виїзди на знешкодження артилерійських боєприпасів, що не розірвалися.

"Лише за підтвердженими даними з початку війни у Харкові загарбники цинічно вбили понад 500 мирних жителів, 88 із них рятувальниками довелося діставати з-під завалів. Пошукові роботи не припиняються. Завдяки роботі рятувальників на місці зруйнованих споруд за весь час війни вдалося врятувати 189 людських життів", - зазначається в повідомленні.