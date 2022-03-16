Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Розвідка Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні

66 177105
Розвідка Британії: Росія скликає військове підкріплення з усієї країни для війни в Україні
РФ зіткнулася з "тривалими втратами особового складу" в Україні та скликає підкріплення з усієї країни.

Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, опубліковані тамтешнім міністерством оборони, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Росія все частіше прагне викликати додаткові війська, щоб заповнити втрати особового складу", - йдеться в оцінці розвідки Великої Британії.

"Цілком імовірно, що Росія щосили намагається проводити наступальні операції, зустрічаючи стійкий опір України".

Міністерство Великої Британії заявило, що Росія передислокує сили навіть зі "свого Східного військового округу, Тихоокеанського флоту та Вірменії" і все частіше використовує інші джерела бойовиків, такі як "приватні військові компанії, сирійці та інші найманці".

Дивіться: Окупанти цілеспрямовано знищують сільськогосподарську техніку в Україні, - ГУР Міноборони. ВIДЕО

"Росія, ймовірно, спробує використовувати ці сили для утримання захопленої території і вивільнення своєї бойової потужності для відновлення наступальних операцій, що зупинилися", - йдеться в оцінці розвідки Великої Британії.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Василий СПРУТ
    Не взирая на все лозунги но уже многие прозревают --- желающих удобрять землю все меньше и меньше. Остальных зароем !!!
  • MAKAROV ddf66d11
    Пенсионеров и инвалидов видимо уже призывать будут
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    всех зажарим
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини