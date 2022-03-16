"Путін - терорист №1", - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ. СКРІНШОТ

Хакери атакували сайти арбітражних судів в різних російських регіонах та розмістили на головних сторінках заклики до імпічменту президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Тепер на сайтах опубліковані заклики до імпічменту Путіна та звільнення всіх політв’язнів.

Атаки зазнали сайти арбітражних судів Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської й Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу. Всі вони розташовані на єдиній московській платформі.

Сайти судів загальної юрисдикції в Росії на іншій платформі, тож вони ще поки працюють.

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