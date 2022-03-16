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"Путін - терорист №1", - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ. СКРІНШОТ

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"Путін - терорист №1", - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ. СКРІНШОТ
Хакери атакували сайти арбітражних судів в різних російських регіонах та розмістили на головних сторінках заклики до імпічменту президента РФ Володимира Путіна.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Настоящее время".

Тепер на сайтах опубліковані заклики до імпічменту Путіна та звільнення всіх політв’язнів.

Атаки зазнали сайти арбітражних судів Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської й Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу. Всі вони розташовані на єдиній московській платформі.

Сайти судів загальної юрисдикції в Росії на іншій платформі, тож вони ще поки працюють.

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Путін - терорист №1, - хакери зламали сайти арбітражних судів РФ 01

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Топ коментарі

  • jklpqrs
    Это интересно, но бесполезно. Ломайте в России все, что связано с транспортом.
  • Sophia-Maria Duglass
    ХУТИН ТЕРРОРИСТ И НАСИЛЬНИК
  • экзорцист
    Маскалі - не люди. Ніколи ними не були і вже не будуть. Це дегенеративне відгалудження голомозих.
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