Агентство з авіаційної безпеки ЄС позбавило ліцензій авіаперевізників з Росії

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу ввело обмеження щодо ліцензій для перевізників, які мають відношення до Росії.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, коментуючи нове рішення EASA, передає Цензор.НЕТ.

"Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) запровадило обмежувальні заходи проти Росії у зв’язку з військовим вторгненням в Україну. EASA зупинило дії всіх сертифікатів, якщо власник сертифіката знаходиться або проживає в Росії, або іншим чином підпадає під санкції", – йдеться у повідомленні.

Обмеження стосується ліцензій авіаперевізників на продукцію, запчастини, прилади, ліцензії на технічне авіаобслуговування тощо.

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Таке рішення є відповіддю на звернення Мінінфраструктури до ключових міжнародних організацій, зокрема до Європейської комісії, з вимогою повної інфраструктурної блокади РФ.

Як зазначають у відомстві, відтепер літаки РФ без відповідних сертифікатів не матимуть права здійснювати рейси в авіапросторі ЄС. Серед компаній із призупиненими ліцензіями є найбільші російські авіаперевізники – такі, як "Аерофлот", S7, "Волга-Дніпро", "Уральські авіалінії", "Азур" тощо.

EASA зупинило і дію ліцензії для низки підприємств, які надають технічне обслуговування авіатехніки. Зупинені і сертифікати виготовлених у Росії повітряних суден Ту-204 і Superjet 100.

"Ці рішення напряму впливають на роботу російських авіакомпаній не лише в ЄС, але і по всьому світу. Головний авіарегулятор Європи, фактично, розриває усі зв’язки з російським авіаринком і ставить під серйозний сумнів його можливості щодо виконання безпекових гарантій", – підкреслили у Міністерстві інфраструктури.