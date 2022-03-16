Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб,

танків - 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем – 190 од,

РСЗВ - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків - 84 од,

гелікоптерів - 108 од,

автомобільної техніки - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11.

Спеціальна техніка - 10.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.