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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів

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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 13 800 осіб, 430 танків, 1375 броньованих машин, 84 літаки, 108 гелікоптерів
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 16.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 13800 осіб,

танків  - 430 од,

бойових броньованих машин ‒ 1375 од,

артилерійських систем  – 190 од,

РСЗВ  - 70 од,

засоби ППО - 43 од,

літаків - 84 од,

гелікоптерів  - 108 од,

автомобільної техніки  - 819 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 11.

Спеціальна техніка  - 10.

Також читайте: Російська армія втратила 40% підрозділів, які вторглися в Україну, - Генштаб ЗСУ

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.

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Топ коментарі

  • экзорцист
    Харон працює понаднормово. Маскалів перевозить цілими отарами.
  • экзорцист
    40% боєздатних перемолено. Дані британської та американської розвідок. Не забуваємо, щр залишилися повари, заправщики, водії, медики, механіки, ремонтники, складовщики, провізори та ін., які теж відносяться до орочої армії.
  • Zorg
    Путлер просто попросив трішки рису для голодних окупантів, а китайський фондовий ринок зразу "наклав в штани" і обвалився майже на 8%...)))
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