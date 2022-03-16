Міжнародну олімпіаду з шахів перенесли з Росії в Індію

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) змінила місце проведення Всесвітньої шахової олімпіади 2022 року. Замість Росії змагання будуть в Індії.

Відповідна заява опублікована на сайті федерації, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Через реакцію ФІДЕ на війну в Україні 44-та Олімпіада, яка мала відбутися в москві та Ханти-Мансійську, була перенесена з росії", - йдеться у повідомленні.

Всесвітня шахова олімпіада 2022 року буде проведена в Ченнаї, столиці індійського штату Таміл-Наду, яке за кількістю населення є четвертим містом Індії.

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Напередодні президент Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ) Аркадій Дворкович засудив війну, яку російська федерація розв'язала проти України та повідомив про дискваліфікацію шахістів росії та білорусі - поки не закінчиться війна і українські гравці не повернуться до шахів.