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Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний

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Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний
Оборона Києва - наше стратегічне завдання.

Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.

"Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - пише Залужний.

Крім того, він зауважив, що до захисту столиці масово долучаються самі містяни.

"Київ вистоїть!", - запевняє Залужний.

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Топ коментарі

  • Azer Huseynov
    Киев несомненно выстоит, но пора уже на Мариупольском направлении что-то делать. Рашисты туда от Николаева всю арту отвели, если Мариуполь падет, Украина не только потеряет одни из самых боеспособных частей, но враг получит моральный подъем и возможность концетрировать свои силы на других направлениях.
  • true story
    Путин - террорист, россияне - фашисты
  • Дмитрий Гайдарченко
    Ещё один эксперт, бегом в армию
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