Оборона Києва - наше стратегічне завдання. Основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ ЗСУ, - Залужний
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Оборона Києва - наше стратегічне завдання.
Про це повідомив у фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, основне навантаження несуть підрозділи Сухопутних військ Збройних Сил України.
"Разом з ними захищають столицю підрозділи Сил територіальної оборони, Десантно-штурмових військ, Сил спеціальних операцій ЗС України та інших військових формувань держави", - пише Залужний.
Крім того, він зауважив, що до захисту столиці масово долучаються самі містяни.
"Київ вистоїть!", - запевняє Залужний.