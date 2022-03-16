Російські окупанти мінують сільгоспземлі, - МВС
Про це він сказав в ефірі єдиного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Насправді, на жаль, є величезна загроза також і в низці регіонів сільському господарству, тому що мінуються не тільки промислові об’єкти, не тільки інфраструктурні об’єкти, не тільки міста, але, на жаль, сільськогосподарські угіддя", - сказав Денисенко.
За його словами, "активна фаза по розмінуванню буде справді тривати як мінімум кілька років".
"Безумовно, такі карти ми зараз складаємо, така інформація нами збирається повністю по всіх регіонах. Перш за все там, де є зараз російські війська, причому навіть зараз збирається. І там, де вони були, а потім ми їх відкинули", - зауважив Денисенко, відповідаючи на запитання, чи складається наразі мапа мінувань російськими загарбниками українських територій.