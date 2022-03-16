Окупанти розгромили будівлю Бучанської міськради та взяли 6 працівників у полон. ПЕРЕЛІК
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Російські окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.
Про це повідомила пресслужба міської ради, інформує Цензор.НЕТ.
"У вівторок ввечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради та взяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілами допомагали мешканцям нашого міста", - йдеться у повідомленні.
От список полонених:
1) Гапченко Дмитро Олександрович;
2) Черкаський Леонід Юхимович;
3) Циган Микола Володимирович;
4) Ющенко Анатолій Вікторович;
5) Уманець Володимир Олександрович;
6) Матюк Сергій Олександрович.
В міськраді зазначили, що окупанти викинули їхні паспорти та інші документи.