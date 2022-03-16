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Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

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Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк
Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків наразі дуже важлий. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

Про це у своєму твітері пише член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк

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Топ коментарі

  • Перехватчик
    Яков Григорьев


    @**********

    ·
    12 ч



    Друг написал, просит помочь вывезти кота из России. Говорит, ему пишут ватные родственники, с ним ранее толком не общавшиеся и до последнего поддерживавшие Путина, и просят вывезти их в Европу.
    Но он решил вывезти кота. И мне сложно его осуждать. Кот хотя бы за Путина не топил.
  • taddyboy Harper
    Так давай селфі з Агрохімією і координати об'єктів- так само як на Яворові було
  • Роман Шевченко 08ca72a5
    Стоят такие потом люди над могилой русского солдата.

    - А за что он умер?

    - За дворец путина в Геленджике.
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