Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків кардинально змінює диспозиції сторін, - Подоляк

Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків наразі дуже важлий. Це кардинально змінює диспозиції сторін.

Про це у своєму твітері пише член української делегації на перемовинах з РФ Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - зауважив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переговори з РФ продовжаться завтра, наявні принципові суперечності, але місце для компромісу є, - Подоляк