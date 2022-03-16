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Ліквідовано два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині. Пілоти катапультувались і впали в Чорне море, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

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Ліквідовано два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині. Пілоти катапультувались і впали в Чорне море, - Командування Повітряних Сил ЗСУ
Зенітні ракетні війська на півдні країни знищили два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: За добу 14 березня Повітряні сили знищили 1 літак та 4 гелікоптери окупантів

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Топ коментарі

  • Шо Таке?
    Іхтіандри ******
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Засруть його кляті окупанти… А наші пращури його копали, старалися, і все для того щоб там плавали дохлі фашисти.
  • Ksenia VB
    Сподіваюсь , вже побачили дно чорного моря.
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