Ліквідовано два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище на Одещині. Пілоти катапультувались і впали в Чорне море, - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Зенітні ракетні війська на півдні країни знищили два ворожі винищувачі Су-30см, які намагалися атакувати селище в Одеській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Сьогодні, о 5 ранку, на півдні країни два винищувачі Су-30см російських фашистів відправили услід за російський кораблем. Пара винищувачів окупантів намагалася атакувати одне із селищ в Одеській області. Зенітним ракетним підрозділом Повітряного командування "Південь" обидва літаки ліквідовано. Пілоти катапультувались і вслід за літаками впали в українське Чорне море!", - йдеться у повідомленні.

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