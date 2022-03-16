У всіх військових РФ забирають документи, щоб родичі не могли їх опізнати, - радник МВС
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав на телемарафоні.
Денисенко висловив сподівання, що сьогодні вдасться продовжити гуманітарні коридори, оскільки здебільшого це залежить від особистої позиції керівника Кремля Володимира Путіна.
"Тому що все, що відбувається в Маріуполі і Харкові, на моє глибоке переконання, це особиста вказівка Путіна щодо блокади Маріуполя та знищення Маріуполя і Харкова. Крім того, зараз російські кораблі починають обстрілювати Маріуполь з моря. Ситуація складна", - заявив він.
При цьому радник глави МВС додав, що був убитий російський генерал-майор Мітяєв, однак при ньому не виявилося документів.
"Не слід забувати, що вчора була серйозна перемога в самому Маріуполі, коли наші війська змогли знищити велику кількість російської техніки, був убитий російський генерал-майор Мітяєв. Я хотів би звернути увагу, що у Мітяєва не було документів. Ми вже тиждень помічаємо, що у всіх російських військових забирають документи, щоб їх родичі не могли опізнати. Навіть у генерал-майора забирають документи", - підкреслив Денисенко.